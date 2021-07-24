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Ученые нашли в коронавирусе главные уязвимые места

Немецкие ученые рассказали о ключевых уязвимых местах вируса SARS-CoV-2.

Исследование провели специалисты из Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гёте, пишет журнал Angewandte Chemie. Они обнаружили 15 коротких сегментов генома нового коронавируса, которые не способны к мутации.

Выявленные сегменты РНК наиболее перспективны для разработки эффективных целевых ингибиторов. С их помощью возможно замедлить или даже полностью остановить распространение коронавируса, пояснили ученые.

24 июля, 2021 | Category: Наука, Новости
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