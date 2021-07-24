Бывший диетолог раскрыла интимную тайну Кейт Миддлтон У Пэрис Хилтон не будет детей » Ученые нашли в коронавирусе главные уязвимые места Немецкие ученые рассказали о ключевых уязвимых местах вируса SARS-CoV-2. Исследование провели специалисты из Франкфуртского университета имени Иоганна Вольфганга Гёте, пишет журнал Angewandte Chemie. Они обнаружили 15 коротких сегментов генома нового коронавируса, которые не способны к мутации. Выявленные сегменты РНК наиболее перспективны для разработки эффективных целевых ингибиторов. С их помощью возможно замедлить или даже полностью остановить распространение коронавируса, пояснили ученые.