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У Пэрис Хилтон не будет детей

В дом известной всему миру блондинки Пэрис Хилтон пришла беда. Модель пережила четвертый выкидыш подряд. В свое время все мужчины мира были у ног звезды, но ни разу до белого платья так и не дошло. В списке женихов знаменитой наследницы значились бывший муж Памелы Андерсон Рик Саломон, актер Джейсон Шо, певец Ник Картер, аж два греческих наследника — Пэрис Латсис и Ставрос Ниархос и многие другие.

Сейчас Хилтон счастлива с бизнесменом Картером Реумом и даже собиралась выйти за него замуж. Однако в Сети поползли слухи о проблемах в жизни Хилтон. Так, оказалось, что Пэрис была беременна от нынешнего жениха, но на днях у нее случился выкидыш, сообщает People Talk.

По слухам, это уже четвертое самопроизвольное прерывание беременности звезды за прошедшие два года.

Впервые о том, что Хилтон ждет ребенка, заговорили еще в мае. Тогда никаких подтверждений публика не получила. Сообщалось, что Хилтон даже прибегла к ЭКО, но процедура успехом не увенчалась.

24 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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