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Талибы обезглавили работавшего на США переводчика

Сохаил Пардис

Бойцы террористического движения «Талибан» обезглавили работавшего на США переводчика Сохаила Пардиса. Об этом пишет CNN.

На мужчину напали у одного из блокпостов недалеко от Кабула. По словам свидетелей, талибы хотели остановить машину, но Пардис попытался скрыться. Тогда боевики открыли огонь по автомобилю переводчика, затем вытащили мужчину и обезглавили его.

Незадолго до произошедшего Пардис рассказывал друзьям, что боится за свою жизнь: представители «Талибан» узнали, что он работал с американцами на протяжении 16 месяцев. «Они говорили ему, что он шпион и предатель, и что они убьют его и всю его семью», — рассказал друг погибшего в разговоре с CNN.

При этом на пресс-конференции в Москве, проходившей в начале июля, представители движения обещали не преследовать переводчиков, которые работали с американцами.

24 июля, 2021 | Category: США
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