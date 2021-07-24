Сполучені Штати готові запровадити нові санкції проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського

Сполучені Штати готові запровадити нові санкції проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, заборона США на в’їзд до цієї країни Ігоря Коломойського є лише першим кроком.

«Є інші можливості – я про Міністерство фінансів. Тобто це не кінець цієї історії. І питання також є у Федерального бюро розслідувань та нашого Міністерства юстиції. Минулого року стало відомо, що є справа проти Коломойського. І побачимо, чим це закінчиться. Але ми знаємо, що це проблематично. Якщо було не все за законом у нас – це наша справа, а якщо він це ж зробив тут, в Україні – це ваша справа», – сказав Кент.