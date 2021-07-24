Представник Зеленського в ТКГ: ми готові вмконати «формулу Штайнмаєра» — Россія повинна піти на зусріч

Представник Зеленського в ТКГ в Мінську заявив що в Україні готові виконати «формулу Штайнмаєра», але Россія повинна піти назусріч.

За словами Сергія Гармаша, він не бачить «нічого страшного» у самій формулі Штайнмаєра, оскільки вона в черговий раз підтверджує, що вибори повинні пройти відповідно до стандартів ОБСЄ, заявив він в інтерв»ю «УкрІнформ«.

Причому за його словами — все вже узгоджено, залишилися лише «технічні моменти» реалізації россійсько-німецького плану.

«Але тут питання технічне — Україна фактично узгодила внесення цієї формули як поправку до закону «Про особливості місцевого самоврядування», який було прийнято ще у 2014 році. Однак згідно з тими самими Мінськими угодами, Україна повинна вносити зміни в цей закон у консультаціях і узгодженнях з представниками ОРДЛО.

Але Росія заблокувала роботу політичної підгрупи, де можуть проходити такі консультації і узгодження. Тому зараз м’яч на полі Росії — нехай розблокує політичну підгрупу ТКГ, там має закінчитися обговорення внесення змін до закону, і тоді вже українська делегація зможе передати його нашим парламентарям, і вони прийматимуть рішення», — сказав Гармаш.

Сама формула за словами Гармаша цілком відповідає українсткому законодавству та передбачає «контроль держави над територією, на якій вона проводить вибори». При цьому , як нам відомо, «формула Штайнмаєра» пропонує спочатку вибори в ОРДЛО, а потім контроль кордону Україною. Це означає, що вибори будуть проходити під контролем Кремля та його маріонеток. Це означає, що жодна проукраїнська сила не зможе вести там передвиборну боротьбу без ризику для життя. Це означає, що вибори на Донбасі в будь-якому випадку будуть фальсифіковані.

Із 1 та 2 жовтня 2019 року, після оприлюднення інформації щодо підпису «формули», в Україні почалися масові акції протесту «Ні капітуляції!» Найбільші всеукраїнські акції відбулися 1, 2, 6 та 14 жовтня. З того часу обласні та міські ради ухвалюють звернення до державної влади проти ухвалення «формули Штайнмаєра», капітуляції та щодо подібних і суміжних питань. ЗМІ самопроголошених «ДНР», «ЛНР», а також Росії потрактували підписання «формули Штайнмаєра» як власну значну перемогу