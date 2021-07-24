Пентагон строит в Израиле объединенный центр управления операциями ВВС

Cоединенные Штаты строят новый объединенный центр совместных операций (CJOC) на авиабазе Хацор в Израиле. Об этом сообщает издание Janes со ссылкой на сообщение с веб-сайта системы подрядов правительства США 11 июля.

В нем не сказано, кто будет использовать новый объект, но комбинированные объекты обычно используются более чем одной страной, что указывает на то, что центр управления предназначен для совместной работы американских и израильских военнослужащих.

Центральное командование США не ответило на просьбу издания прокомментировать ситуацию.

Согласно чертежам подрядной документации, здание строится на северной оконечности авиабазы ​​Хацор. В нем будут запланированы рабочие места для 152 человек и два конференц-зала.

Спутниковые снимки из открытых источников показывают, что четыре соседних здания к востоку были построены в период с 2014 по 2019 год. На планах указано, что это два офисных блока и два общежития, а также показаны дополнительные здания, в том числе еще одно общежитие, которые были построены на юге.

11-й мобильный строительный батальон ВМС США опубликовал 15 июня фотографии, на которых видно, как одно из его подразделений заливает бетонные стены здания на авиабазе Хацор.

Артем Добровольский