Объявлена программа Одесского международного кинофестиваля

12-й Одесский международный кинофестиваль пройдет с 14 по 21 августа. В этом году событие приурочено к 30-летию независимости Украины.

ОМКФ состоится в традиционном формате, а единственной конкурсной программе станет Национальный конкурс.

Национальная конкурсная программа. Полный метр

Короли рэпа, реж. Мирослав Латик

С завязанными глазами, реж. Тарас Дронь

Пространство, реж. Дмитрий Томашполский

Национальный музей, реж. Андрей Загданский

Стоп-Земля, реж. Екатерина Горностай

Соперник, реж. Маркус Ленц

Национальная конкурсная программа. Короткий метр

Беги, Таня, беги, реж. София Полищук

Ненужные вещи, реж. Дмитрий Лисенбарт

Вторая волна, реж. Мариия Стоянова

Папины кроссовки, реж. Ольга Журба

Leopolis Night, реж. Никон Романченко

Мария, реж. Влад Одуденко

Тигр бродит рядом, реж. Анастасия Фалилеева

Good boy, реж. Мария Пономарева

Фестиваль фестивалей

Аннетт, реж. Леос Каракс

Память, реж. Апичатпонг Вирасетакул

Худший человек на свете, реж. Йоахим Триер

Герой, реж. Асгар Фархади

Криптозоопарк, реж. Дэша Шо

Человек, который продал свою кожу, реж. Каутер Бен Ханья

Гала-премьеры

Легенда о Зеленом рыцаре, реж. Дэвид Лоури

Гунда, реж. Виктор Косаковский

Плохой сосед, реж. Даниэл Брюль

Бенедетто, реж. Пол Верховен

Украинские гала-премьеры

Посторонний, реж. Дмитрий Томашпольский

Этот дождь никогда не кончится, реж. Алина Горлова

Розы. Фильм-кабаре, реж. Ирена Стеценко

Почему я жив, реж. Виллен Новак

Водуруду, реж. Анатолий Сачивко

Украинская ретроспектива: Независимые

Кислородный голод, реж. Андрей Дончик (1991)

Шамара, реж. Наталья Андрейченко (1994)

Приятель покойника, реж. Вячеслав Криштофович (1995)

Настройщик, реж. Кира Муратова (2004)

Счастье мое, реж. Сергей Лозница (2010)

Племя, реж. Мирослав Слабошпицкий (2014)

Земля голубая, будто апельсин, реж. Ирина Целик (2020)

Церемония закрытия состоится под открытым небом на Потемкинской лестнице 21 августа.

Закрывать событие будет лента Чарли Чаплина Малыш, которой в этом году исполняется 100 лет.

Одесский международный кинофестиваль — это ежегодное мероприятие, которое проходит в Одессе с 2010 года.

Конкурсная программа фестиваля состоит из трех полноценных разделов: Международная конкурсная программа, Национальная конкурсная программа (включает полнометражные и короткометражные фильмы производства Украины или сняты в ко-продукции с Украиной) и Конкурс европейских документальных фильмов.