«Кулаки, камни и выстрелы»: на границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный инцидент

В Таджикистане жители приграничья с Киргизией спровоцировали конфликт, приведший к перестрелке. Об этом говорится в официальном сообщении Бишкека.

По информации Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, живущие в местности Кум-Мазар в Баткенском районе таджики начали расчищать спорный участок от песка, не поставив в известность вторую сторону. На требования, в том числе местных киргизских властей, прекратить работы они ответили отказом.

В итоге произошла перепалка, в ходе которой граждане Таджикистана попытались избить гражданина Киргизии. Затем оппоненты стали закидывать друг друга камнями, а пограничники Таджикистана начали стрелять в сторону Киргизии.

Тогда защитники киргизских границ устроили ответный обстрел.

Ранений в ходе вооруженного инцидента никто не получил, пограничные представители сторон, чиновники местного самоуправления и сотрудники правоохранительных органов проводят переговоры.

В конце апреля силовики двух стран вступили в боестолкновения на границе из-за водных ресурсов. С обеих сторон погибли десятки человек.