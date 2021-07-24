Дочь Деми Мур в крошечном бикини «устроила пожар»

Красавица-дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут произвела фурор в Сети снимком в крошечном бикини. Несмотря на то что ее мама уже практически не снимается в кино, за ней и ее детьми тщательно следят в Сети. Практически каждое совместное появление Мур и дочерей производит неизгладимое впечатление.

На днях же Скаут сумела произвести отдельное впечатление на публику, разместив снимок в крошечном бикини. Уиллис позировала на фоне прекрасных гор в желтом лифе и трусиках на завязках. Скаут демонстрировала пикантные изгибы, зазывая к ней присоединиться.

Не смогла остаться равнодушной даже Белла Хадид — модель поставила «профессиональный» лайк.

В комментариях Скаут разожгла настоящий пожар из комплиментов.

«Мама и рядом не стояла», «Красавица, детка», «С днем рождения, речное солнце», «Твоим родителям очень повезло», — хвалили Скаут фолловеры.