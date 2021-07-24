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Бритни Спирс опять снялась топлес и опять удивила поклонников

Бритни Спирс

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс снялась топлес и удивила поклонников. Откровенным снимком звезда поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре 39-летняя знаменитость запечатлена на природе. Она одета в джинсовые шорты, оголяющие ноги. Грудь Спирс прикрывает руками. Публикация набрала более 1,7 миллиона лайков за семь часов.

Фанаты рассказали о своем восторге от фотографии в комментариях. «Бритни, ты сломала интернет!», «Королева!», «Твое тело — твои правила», — писали восторженные слушатели. Однако многие не оценили такой жест поп-исполнительницы и назвали такую откровенную публикацию «необязательной», намекая на сложную жизненную ситуацию, в которой сейчас находится Спирс.

24 июля, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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