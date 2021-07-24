Американские законодатели призвали МОК отложить зимние Олимпийские игры в Китае

С обращением в Международный олимпийский комитет (МОК) обратилась группа представителей Демократической и Республиканской партий США.

В письме, направленном в пятницу, содержится призыв отложить Олимпийские игры 2022 года в Пекине в связи с продолжающимися репрессиями против мусульман в Китае, в частности, против мусульман-уйгуров, которых власти страны принудительно отправляют в лагеря для «перевоспитания».

«Мы не видели свидетельств того, что МОК предпринял какие-либо шаги, чтобы оказать давление на правительство Китая, чтобы оно изменило свое поведение, – говорится в обращении. – В противном случае, МОК создаст негативный прецедент, заключающийся в том, что действия правительств стран, принимающих Олимпийские игры, не будут приниматься во внимание международным сообществом».

В двухпартийную группу подписантов входят сенатор Джефф Меркли и член Палаты представителей Джим Макговерн (Демократическая партия), а также сенатор Марко Рубио и член Палаты представителей Крис Смит (Республиканская партия).

Авторы обращения подчеркнули, что в компетенцию МОК входит перенос Олимпийских игр. Так, например, летние Олимпийские игры 2020 года в Японии были отложены из-за пандемии COVID-19.

В МОК ранее заявили, что не являются «правительством мира», способным разрешить политические проблемы в КНР.

По данным правозащитников, с 2016 года власти Китая поместили в лагеря около миллиона уйгуров и других преимущественно мусульманских меньшинств.

В Китае заявили, что центры созданы «для профессионального обучения для борьбы с религиозным экстремизмом».

В администрации Джо Байдена говорят, что не планируют запрещать американским спортсменам участвовать в Играх в Пекине, однако намерены выработать общий подход к этому вопросу с союзниками.