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Жертвами наводнения в Германии стали уже 175 человек, поиски 155 пропавших продолжаются

В Германии продолжает расти число погибших при наводнении. По последним данным, жертвами стихии стали 175 человек.

Как сообщила премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц погибли 128, в соседней земле Северный Рейн — Вестфалия жертвами стали 47 жителей, передает DW.

Еще 155 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. 764 человека получили травмы.

Напомним, на прошлой неделе сильнейшее наводнение охватило ряд районов на западе Германии. Оно было вызвано сильными дождями. В зоне бедствия также оказались Бельгия и Нидерланды.

23 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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