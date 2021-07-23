Дым от пожаров в Якутии добрался до США Директор ЦРУ: КНДР продолжит развивать свой ядерный потенциал » Жертвами наводнения в Германии стали уже 175 человек, поиски 155 пропавших продолжаются В Германии продолжает расти число погибших при наводнении. По последним данным, жертвами стихии стали 175 человек. Как сообщила премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц погибли 128, в соседней земле Северный Рейн — Вестфалия жертвами стали 47 жителей, передает DW. Еще 155 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. 764 человека получили травмы. Напомним, на прошлой неделе сильнейшее наводнение охватило ряд районов на западе Германии. Оно было вызвано сильными дождями. В зоне бедствия также оказались Бельгия и Нидерланды.