Жертвами наводнения в Германии стали уже 175 человек, поиски 155 пропавших продолжаются

В Германии продолжает расти число погибших при наводнении. По последним данным, жертвами стихии стали 175 человек.
Как сообщила премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц погибли 128, в соседней земле Северный Рейн — Вестфалия жертвами стали 47 жителей, передает DW.
Еще 155 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. 764 человека получили травмы.
Напомним, на прошлой неделе сильнейшее наводнение охватило ряд районов на западе Германии. Оно было вызвано сильными дождями. В зоне бедствия также оказались Бельгия и Нидерланды.
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