В Конгресс внесли законопроект после дела об опекунстве Бритни Спирс

Отмечается, что поводом для обсуждения законопроекта послужило дело об опекунстве американской поп-звезды Бритни Спирс, которая утверждала, что ее отец-опекун злоупотребляет своими правами, сильно ограничивая ее свободы.

Предложенный законопроект призван позволить находящемуся под опекой лицу менять своего покровителя, не предоставляя никаких доказательств принуждения или насилия со стороны опекуна. Также было предложено дополнительно платить соцработникам, чтобы они осуществляли надзор за условиями опеки. Подчеркивается, что инициаторами обсуждения в Конгрессе стали республиканец Нэнси Мэйс и демократ Чарли Крист. Проект получил название «Закон об освобождении».

«Сопровождаемое насилием опекунство может быть непрекращающимся ночным кошмаром и, к сожалению, мы не знаем, как много людей удерживаются против своей воли неисправной системой защиты», — прокомментировал Крист, добавив после, что с помощью данного закона «мы можем освободить Бритни вместе с бесчисленными пожилыми людьми и инвалидами, подвергающимися насилию и эксплуатации».

23 июня Бритни Спирс выступила в суде с просьбой освободить ее от опеки из-за чрезмерного злоупотребления контролем со стороны родного отца. Поп-исполнительница подчеркнула, что Джейми Спирс запрещал ей заводить детей, выходить замуж, а также заставлял проводить концерты против ее воли.

Знаменитость находится под опекой отца с 2008 года. С тех пор Джейми Спирс полностью контролирует финансовые потоки, творческую деятельность и личную жизнь певицы.