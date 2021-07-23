В Индии испытали переносную противотанковую ракету — аналог Javelin

Indian Defence Research and Development Organisation

Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) успешно испытала переносную управляемую противотанковую ракету MPATGM собственной разработки на минимальную дальность. Как сообщает пресс-служба индийского правительства, ее запустили из переносной пусковой установки.

Ракета MPATGM — это уменьшенная версия противотанковых ракет Nag, которые Индия разрабатывает с 1980-х годов. У Nag есть и другие модификации: для запуска с мобильной платформы Namica, для подвески на ударные вертолеты и для стрельбы из основного гладкоствольного танкового орудия. В системе наведения этих боеприпасов используется тепловизор высокой четкости, полностью разработанный и производимый в Индии. Минимальная дальность всего семейства Nag — 500 метров, а максимальная — 20 километров.

Организация оборонных исследований и разработок Индии начала разработку MPATGM в 2015 году, а спустя два года индийское правительство отказалось от сделки с израильской компанией Rafael на поставку ракет Spike. MPATGM весит 14,5 килограмм и может поражать цели на расстоянии 2,5 километра. На максимальную дальность ее впервые испытали в сентябре 2018 года. Предполагалось, что ее массовое производство начнется в 2021 году, но пока этого не случилось.

Испытания MPATGM на минимальную дальность прошли 21 июля. Ее запустили из переносной пусковой установки. Ракета успешно поразила цель, имитировавшую танк, на минимальной дальности. Организация оборонных исследований и разработок Индии отметило, что разработка MPATGM близится к завершению.