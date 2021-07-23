В эпоху Первого Храма евреи ели свиней — ученые

Израильские археологи обнаружили полный скелет поросенка в таком месте и в такое время, где никто не ожидали найти следы свинины: в иерусалимском доме периода Первого Храма.



Останки свиньи возрастом 2 700 лет были найдены во время раскопок в Граде Давида, первоначальном ядре древнего Иерусалима. Скорее всего, несчастное животное было раздавлено рухнувшей на него стеной и большими глиняными сосудами.

О своей находке группа археологов сообщила в исследовании, опубликованном в июньском номере журнала Near Eastern Archaeology.

Находка останков свиньи дополняет предыдущие исследования, показывающие, что свинина присутствовала в меню древних израильтян, а библейские табу на этот и другие продукты стали соблюдаться лишь спустя столетия, в период Второго Храма. Это также связано с более широкими вопросами о том, когда была написана Библия и когда зародился иудаизм в том виде, в котором мы его знаем.

Этот поросенок не успел стать ветчиной

Лидар Сапир-Хен, археолог из Тель-Авивского университета и Музея естественной истории Штейнхардта, говорит, что череп животного четко идентифицирует его, как домашнюю, а не дикую свинью, и его присутствие указывает на то, что в столице древнего Иудейского царства свиней выращивали для еды.

Тот факт, что скелет был найден неповрежденным, позволяет предположить, что этот конкретный поросенок, которому было менее семи месяцев, не был съеден, а погиб при разрушении здания в VIII веке до новой эры, сообщают Сапир-Хен и его коллеги.

Но можно не сомневаться, какая судьба была уготована поросенку, если бы по неясным пока причинам дом не рухнул. В помещении, где был обнаружен поросенок, помимо больших кувшинов для хранения продуктов и более мелких сосудов для приготовления пищи, были обнаружены десятки костей животных — овец, коз, крупного рогатого скота, газелей, а также рыб и птиц, сообщают археологи.



Фото: Джо Узиэль IAA

По словам Сапир-Хен, большинство этих останков были сожжены или имели следы разделки: это означает, что к тому моменту, когда здание было разрушено, животных, рыб и птиц давно съели. «Это говорит о том, что в этой комнате готовили еду или ели, — говорит она. — Значит, эта свинья просто ждала своей очереди».

Причина обрушения дома нам неизвестна, поскольку на данный момент мы не знаем о событиях в Иерусалиме в VIII веке до новой эры, которые сопровождались бы крупными разрушениями, говорит Джо Узиэль, археолог Израильского управления древностей, руководивший раскопками. Возможно, дом рухнул в результате землетрясения или какого-либо локального события.

В любом случае, дом был восстановлен и просуществовал примерно до 586 года до н.э., когда вавилоняне завоевали Иерусалим и разрушили Первый храм, говорит Узиэль.

В доме было, по меньшей мере, четыре комнаты, и он располагался в сравнительно центральном районе недалеко от ручья Гихон, в то время служившего для города главным источником воды. Построенное из грубых камней, оно, вероятно, было частным домом, хотя тот факт, что в другой комнате были найдены оттиски печатей, говорит, что оно могло иметь и дополнительную, административную функцию, говорит Узиэль.

В ходе раскопок также были найдены изящно вырезанная костяная подвеска и фигурка человека. Все это указывает на то, что в доме жила семья, принадлежавшая к высшему классу.

Последнее говорит о том, что свиноводство и потребление свинины, возможно, было редким удовольствием, но все же входило в число основных пищевых привычек, говорит археолог. Другими словами, не похоже, что это делалось тайно, скажем, в бедных семьях, которые отчаянно нуждались в еде.

На этом этапе мы должны задуматься, как совместить идею, что свиней в Иерусалиме выращивали пусть нечасто, но открыто — с библейским предписанием, что «и свиньи, потому что копыта у нее раздвоены и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас; мяса их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь; нечисты они для вас». (Левит 11:7-8)

Это левантийская экономика

Хотя кости домашних свиней редко находят в Иерусалиме и на большей части Леванта, нельзя сказать, чтобы их совсем не было, отмечает Сапир-Хен. По ее словам, при раскопках времен Первого храма в Иерусалиме и в других местах Иудейского царства кости свиней составляют до 2 процентов всех найденных останков животных.

Еще в 1990-х годах археологи заметили, что кости свиней встречаются гораздо чаще в прибрежной полосе, населенной филистимлянами. Таким образом, ученые пришли к выводу, что отсутствие свиных костей определяет место как израильское, и библейский запрет на употребление свинины был известен уже в период Первого Храма.

Почти полное отсутствие свиных костей не является уникальным для израильских поселений железного века — периода, который приблизительно соответствует эпохе Первого Храма. В предшествующую эпоху, в поздний бронзовый век, до написания ТАНАХа и образования древнего Израиля свиней на большей части Ханаана было так же мало.

Эта ситуация сохранилась в железном веке, причем не только в Иудее, но и во многих соседних государствах, включая места, связанные с ханаанеями, финикийцами и арамеями, отмечает Сапир-Хен. Даже когда речь идет о филистимлянах, которые якобы любили свинину, оказывается, что на самом деле ситуация была не так проста.

Хотя в рацион филистимлян, живших в городах, входила немалая доля свинины — свиньи, по-видимому, были завезены из Греции — свиные кости почти отсутствуют в сельских поселениях, что соответствует пищевым привычкам остальной части Леванта. Не менее озадачивает и тот факт, что в Израильском царстве, северном соседе Иудеи, в раннем железном веке свинья встречается редко, но в городских поселениях в VIII веке до новой эры она увеличивается до 8 процентов от общего количества животных.

Все это указывает на то, что тенденция к отказу от свинины в железном веке не может быть связана с конкретной этнической идентичностью или библейским запретом, заключает Сапир-Хен. Свиньи составляли лишь небольшую часть рациона левантийцев, скорее всего, потому, что другие животные, особенно козы, овцы и крупный рогатый скот, больше подходили для местных условий и экономики.

Свиней можно выращивать в городской среде, поскольку они требуют меньше места, но им также необходим источник воды, находящийся поблизости: возможно, не случайно иерусалимский поросенок был найден возле городского источника. Это может объяснить, почему по всему Леванту свиньи появлялись только в те времена и в тех местах, где население увеличивается и концентрируется в больших городских поселениях, будь то в Филистии, в Израильском царстве или, в меньшей степени, в более застроенных районах столицы Иудеи, Иерусалима.

Боги, статуэтки и креветки

Это также хорошо согласуется с исследованиями религии израильтян в период Первого Храма. Хотя ученые считают, что некоторые части ТАНАХа были написаны уже в конце этой эпохи, общепризнанно, что священный текст, который мы знаем сегодня, достиг своей окончательной формы только после вавилонского изгнания, в период Второго храма.



Фото: Джо Узиэль IAA

Когда бы ни был написан ТАНАХ, археологические находки показали, что на практике иудаизм периода Первого Храма сильно отличался от той религии, которой он стал впоследствии. Хотя древние израильтяне верили в библейского Бога Яхве, они поклонялись и другим божествам, включая Ашеру, которая считалась женой Бога. Они широко использовали статуэтки и другие художественные изображения, запрещенные второй заповедью.

Кроме того, в исследовании, опубликованном в июне в Тель-Авивском археологическом журнале, рассматриваются случаи находок на археологических раскопках по всему Израилю костей бесчешуйчатых и плавниковых рыб, которые также запрещены библейскими правилами питания. Исследование показало, что сомы, акулы и другая некошерная рыба широко употреблялись в пищу в Иерусалиме и Иудее в период Первого Храма, и только относительно позднего периода Второго Храма имеются четкие доказательства того, что евреи отказывались от таких запрещенных морепродуктов.

Другими словами, библейские запреты, которые сегодня считаются признаками иудейской веры, в период Первого Храма были неизвестны, не соблюдались или вообще не существовали. И, похоже, время от времени древние израильтяне были не прочь побаловать себя свининкой.

Ариэль Давид, «ХаАрец»,