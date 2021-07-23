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В Британии начались съемки продолжения фильма Аквамен

В Британии начались съемки продолжения фильма Аквамен

В Великобритании стартовали съемки второй части супергеройского блокбастера по мотивам комиксов DC Аквамен. Об этом сообщил исполнитель главной роли Джейсон Момоа.

«Я наконец-то в Англии. На улице солнечно, и это потрясающе. Я собираюсь приступить к работе над Акваменом-2 в понедельник», – рассказал актер в соцсети.

По словам исполнителя роли Артура Карри (он же Аквамен), зрителей на экране будет ждать сюрприз.

«Это последний день с коричневым цветом волос. Я буду блондином», – признался Момоа и добавил, что рад был встретиться с режиссером Джеймсом Ваном и остальными членами съемочной группы.

23 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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