В Британии начались съемки продолжения фильма Аквамен

В Великобритании стартовали съемки второй части супергеройского блокбастера по мотивам комиксов DC Аквамен. Об этом сообщил исполнитель главной роли Джейсон Момоа.

«Я наконец-то в Англии. На улице солнечно, и это потрясающе. Я собираюсь приступить к работе над Акваменом-2 в понедельник», – рассказал актер в соцсети.

По словам исполнителя роли Артура Карри (он же Аквамен), зрителей на экране будет ждать сюрприз.

«Это последний день с коричневым цветом волос. Я буду блондином», – признался Момоа и добавил, что рад был встретиться с режиссером Джеймсом Ваном и остальными членами съемочной группы.