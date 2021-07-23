В Афганистане боевики талибана убили сто мирных жителей

Неизвестные убили более ста мирных жителей в районе Спин-Болдак афганской провинции Кандагар. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) Афганистана, передает местный телеканал Tolo News.

«Жестокие террористы по приказу своих боссов из Пенджаба (Пакистан) устроили нападение на дома ни в чем не повинных афганцев в некоторых участках Спин-Болдака, разграбили дома и убили сотню невинных людей», — рассказал представитель МВД Мирваис Станекзай.

Афганское правительство обвинило в гибели людей боевиков радикального движения «Талибан» , которые захватили власть в районе. Пресс-секретарь Минобороны Афганистана Рохулла Ахмадзай заявил, что талибы неоднократно грабили дома местных жителей и государственные учреждения, разрушали инфраструктуру городов и убивали граждан.