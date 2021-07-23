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Україні пропонуємо надати вступ у НАТО в обмін на «Північний потік-2», — глава МЗС Литви

Ми пропонуємо надати Україні ПДЧ у НАТО в обмін на "Північний потік-2", - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україні необхідно надати План дій щодо членства в НАТО в обмін на завершення будівництва «Північного потоку-2». За його словами, угода щодо «Північного потоку-2» — помилка, яка буде дорого коштувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише литовське видання Delfi.

«Я вважаю, що це помилка, і ця помилка буде дорого коштувати. Бачу можливості виправити цю помилку, якби Україні був запропонований план дій щодо членства в НАТО або відкриття газопроводу було б використано як важіль, щоб вимагати виведення російських військ із території України», — заявив Ландсбергіс.

При цьому глава МЗС Литви наголосив, що «Північний потік-2» — велика перемога для президента Росії Володимира Путіна.

«За цю перемогу він повинен платити дійсно високу ціну», — заявив міністр.

Нагадаємо, 21 липня МЗС Німеччини опублікувало угоду США і ФРН щодо «Північного потоку-2». У документі, зокрема, йдеться про зобов’язання Берліна використовувати всі засоби впливу, щоб Україна продовжила угоду з РФ щодо транзиту газу після 2024 року.

23 июля, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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