У какаду нашли зачатки интеллекта Большой желтохохлый какаду (Cacatua galerita) открывает крышку мусорного бака. Barbara C. Klump et al. / Science, 2021 Жители австралийских пригородов все чаще замечают, как большие желтохохлые какаду открывают крышки мусорных баков и копаются в отходах. Ученым удалось установить, что данный навык возник всего несколько лет назад, после чего широко распространился за счет социального обучения. Интересно, что в отдельных пригородных районах способы, которыми попугаи открывают крышки, немного отличаются друг от друга. По мнению специалистов, это говорит о формировании различных культурных традиций. Результаты исследования опубликованы в статье для журнала Science. Многие животные, заселившие города, приобрели новые навыки, которые позволяют им выжить по соседству с человеком. Например, бристольские чайки синхронизировали время кормления с человеческой деятельностью: около одной из местных школ они собираются во время длинных перемен, когда дети перекусывают на улице, а к центру по сбору мусора прилетают в течение дня по мере подвоза новых отходов. А розовощекие неразлучники (Agapornis roseicollis), завезенные людьми в американский город Финикс, в жару охлаждаются у вентиляционных отверстий зданий, откуда выходит прохладный воздух. Предполагается, что животные усваивают подобные поведенческие инновации за счет социального обучения, то есть наблюдая за сородичами. По мере того как новый навык распространяется в популяции все шире, он может превратиться в настоящую культурную традицию, характерную только для определенной местности. Впрочем, хотя специалистам известен целый ряд примеров культурного обмена у приматов, китообразных и птиц, культура городских популяций животных изучена довольно слабо (также следует упомянуть, что не все ученые готовы признать существование культуры у животных). Команда зоологов во главе с Барбарой Кламп (Barbara C. Klump) из Института поведения животных Общества Макса Планка решила проследить за распространением конкретного навыка среди больших желтохохлых какаду (Cacatua galerita) — крупных попугаев родом из Австралии, которые часто селятся в местных городах. Несколько лет назад внимание исследователей привлекли сообщения о том, что эти птицы научились открывать крышки пластиковых мусорных баков, чтобы добраться до съедобных отходов. В попытке выяснить, насколько широко распространено такое поведение, Кламп и ее коллеги в 2018-2019 годах провели онлайн-опрос жителей двух городов на восточном побережье Австралии, Сиднея и Вуллонгонга. Его участников просили ответить, видели ли они, как какаду открывают крышки баков, и если да, то где и когда это происходило. Исследователи получили в общей сложности 1396 заполненных анкет из 478 пригородных районов. В 338 анкетах из 44 районов упоминались какаду, открывающие мусорные баки. В 93,3 процента случаев при этом присутствовали несколько особей — а значит, у какаду есть возможность наблюдать за поведением сородичей, научившихся добывать пищевые отходы, и усваивать его. Проанализировав места и даты упомянутых участниками опроса случаев, авторы пришли к выводу, что какаду с большей вероятностью начинают открывать крышки баков по соседству с теми районами, где их сородичи уже освоили этот навык. Это свидетельствует, что данная способность распространяется за счет социального обучения, а не возникает спонтанно. До 2018 года какаду открывали крышки лишь в трех пригородных районах Сиднея и Вуллонгонга и, по мнению исследователей, именно здесь этот навык возник впервые и отсюда всего за несколько лет проник в другие районы. Данная модель объясняет появление способности открывать мусорные баки в большинстве пригородных районов. Исключение составляет лишь один из пригородов на крайнем севере Сиднея, где какаду, скорее всего, научились добираться до мусора независимо от сородичей, причем произошло это в конце 2018 года. Из этой точки навык распространился по соседним районам. На следующем этапе Кламп и ее коллеги решили лично понаблюдать за тем, как большие желтохохлые какаду справляются с крышками баков. В трех районах, жители которых фиксировали подобное поведение, исследователи поймали и пометили смывающейся краской 486 особей данного вида. В ходе наблюдений за ними авторам удалось сделать 160 видеозаписей того, как птица добирается до мусора. Оказалось, что это довольно сложный процесс, который состоит из пяти этапов. Сначала попугай садится на крышку и заглядывает под нее, затем перемещается на край бака и поднимает передний край крышки, какое-то время удерживает его, после чего, не опуская крышку, идет к месту ее крепления к баку и откидывает назад. На каждом из этапов возможны различные вариации. А если крышка прикрыта сверху тяжелым предметом, какаду его сбрасывают. Исследователям удалось выяснить, что способы открывания крышки бака отличаются как между отдельными особями, так и между разными пригородными районами, причем во втором случае различия сильнее. Чем дальше друг от друга находятся места наблюдений, тем сильнее различия в поведении попугаев при добыче мусора, что указывает на формирование локальных культурных особенностей в отдельных пригородных районах. Скорее всего, они возникают за счет того, что равномерному распространению навыка мешают участки леса, разделяющие пригороды Сиднея и Вуллонгонга друг от друга. В результате то, как какаду добывают мусор в отдельном районе, сильно зависит от эффекта основателя (то есть особенностей поведения первой особи, которая принесла сюда умение открывать крышки) и случайного культурного дрейфа. В пригороде Стэнвелл-Парк на севере Вуллонгонга ученые пометили 90 процентов местных какаду, в общей сложности 114 птиц. Из них девять особей неоднократно открывали крышки мусорных баков, а двадцать семь особей пытались делать это, но безуспешно. В 89 процентах случаев баки открывали самцы, чаще всего доминирующие — и самцы же составляли большинство среди особей, пытавшихся, но не сумевших добраться до мусора. Возможно, самцам легче открывать крышки из-за того, что они крупнее самок, либо самцы с высоким рангом имеют привилегированный доступ к бакам и отгоняют от них сородичей. Интересно, что за успешным открыванием крышек были замечены не только взрослые, но и неполовозрелые особи, что говорит о распространении данного навыка между поколениями. Анализ социальных сетей какаду из Стэнвелл-Парка показал, что особи, которые открывают крышки, имеют больше связей с сородичами, чем те, которые этого не делают. Это согласуется с данными о том, что у особей, расположенных в центральной части социальных сетей, больше возможностей для обучения новым навыкам. По мнению Кламп и ее соавторов, в ближайшие годы способность открывать крышки мусорных баков продолжит распространяться по австралийским пригородам. Это значит, что у местных какаду будут формироваться все новые локальные культурные особенности.