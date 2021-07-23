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«Сыновья Ананси» Нила Геймана получат экранизацию

"Сыновья Ананси" Нила Геймана получат экранизацию

Amazon заказал многосерийную адаптацию известного романа Нила Геймана «Сыновья Ананси». Сообщается, что проект будет состоять из шести серий, который начнут снимать в Шотландии уже в конце этого года.

Роман впервые был опубликован в 2005 году и рассказывает историю Чарли Нанси — молодого человека, который всегда стыдился своего отца мистера Нанси. Но когда отец погибает, Чарли узнаёт, что на самом деле тот был обманчивым богом сказок Ананси, а также что у него есть брат Паук. Когда он объявляется, его жизнь приобретает головокружительный и опасный поворот.

Мистер Нанси также появляется в другом романе Геймана «Американские боги» и в его экранизации от Starz. С этой адаптацией у проекта не будет никакой связи. Сценарий напишет Ленни Генри, а режиссёром пилота станет Ханель М.Калпеппер.

«Никто не может соткать историю из фэнтези, юмора и глубоких эмоций так, как это делает Нил Гейман, и “Сыновья Ананси” станет весёлым, странным и чудесным путешествием», — говорит глава телевизионного направления Amazon Вернон Сандерс.

Сам Гейман поделился радостной новостью в своём блоге.

23 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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