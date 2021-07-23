«Сыновья Ананси» Нила Геймана получат экранизацию

Amazon заказал многосерийную адаптацию известного романа Нила Геймана «Сыновья Ананси». Сообщается, что проект будет состоять из шести серий, который начнут снимать в Шотландии уже в конце этого года.

Роман впервые был опубликован в 2005 году и рассказывает историю Чарли Нанси — молодого человека, который всегда стыдился своего отца мистера Нанси. Но когда отец погибает, Чарли узнаёт, что на самом деле тот был обманчивым богом сказок Ананси, а также что у него есть брат Паук. Когда он объявляется, его жизнь приобретает головокружительный и опасный поворот.

Мистер Нанси также появляется в другом романе Геймана «Американские боги» и в его экранизации от Starz. С этой адаптацией у проекта не будет никакой связи. Сценарий напишет Ленни Генри, а режиссёром пилота станет Ханель М.Калпеппер.

«Никто не может соткать историю из фэнтези, юмора и глубоких эмоций так, как это делает Нил Гейман, и “Сыновья Ананси” станет весёлым, странным и чудесным путешествием», — говорит глава телевизионного направления Amazon Вернон Сандерс.

Сам Гейман поделился радостной новостью в своём блоге.