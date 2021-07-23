Стиральные машины Bosch остаются в тренде

Немецкий производитель Bosch выделяется постоянным внедрением инноваций, совершенствованием выпускаемых устройств. Приборы данной марки обладают оптимальным сочетанием качества и стоимости.

Много положительных комментариев получили стиральные машины изготовителя. Машинки Bosch отличаются надежностью, долговечностью, качественной сборкой. Устройства этого бренда имеют низкий уровень энергопотребления, экономно расходуют воду. Cтиральная машина Бош в bs-partner.com.ua и других онлайн-магазинах может предлагаться со скидкой во время проведения акций от производителя.

Почему выбирают стиралки Bosch?

Такие устройства выделяются простотой использования, неприхотливостью в обслуживании. Машинки данного бренда могут отстирать загрязнение с любого типа материи. Устройства отличаются отличной гладильной способностью, ввиду чего в конце стирки вещи получаются практически сухими.

Другие плюсы стиральных машин Бош

Машинки этого производителя отличаются наличием множества полезных опций, среди которых:

ActiveOxygen – благодаря этой технологии устройства качественно отстирывают даже деликатные материи;

функция очистки барабана – при запуске программы техническое средство самостоятельно удаляет налет и неприятные запахи;

система подавления дисбаланса в процессе сушки – обеспечивает равномерное распределение белья благодаря реверсивным движениям;

функция контроля пены – сливает пенную воду, заменяя ее чистой, при чрезмерном количестве порошка.

Корпус современных стиральных машин Бош выполнен согласно технологии AntiVibration. Последняя подразумевает увеличение жесткости корпуса, благодаря чему снижается уровень шума и вибрации во время работы устройства.

Обеспечение безопасности пользователя

Стиралки Bosch оборудуются системами защиты от протечек. Это предупреждает затопление помещения в случае разгерметизации барабана либо повреждения заливного шланга. Также устройства этого бренда защищены от перепадов напряжения.

Стиральные машины Бош имеют режимы стирки белья для детей, людей с чувствительной кожей. Благодаря особой технологии очищения на вещах удаляются практически все вещества и микроорганизмы, способные вызвать аллергическую реакцию. Для получения более детальной информации по данному вопросу можно посетить соответствующею тематическую онлайн-площадку (например, БС-Партнер).