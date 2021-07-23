США нанесли несколько авиаударов по талибам в Афганистане

За последние 30 дней Соединенные Штаты нанесли «полдюжины» авиаударов по Афганистану, поддерживая афганских военных, которые пытаются сдержать наступление талибов.

Представитель Министерства обороны США сообщил «Голосу Америки» в четверг, что удары, большинство которых было нанесено с помощью беспилотников, были нацелены на «военную технику, которую талибы [смогли] захватить у ANDSF [Национальных сил обороны и безопасности Афганистана]».

По словам собеседника в Пентагоне, который говорил на условиях анонимности в силу конфиденциального характера информации, жертвами ударов также стали «силы противника».

В течение последних нескольких дней жители Афганистана сообщали о том, что они видели в небе американские самолеты. По словам некоторых источников, Соединенные Штаты также стояли за авиаударами по талибам, наступавшим на провинцию Кандагар.

Однако до сих пор американские военные отказывались официально подтверждать информацию о том, что Пентагон оказывал какую-либо поддержку афганским сухопутным войскам для защиты американских военных, выходящих в данный момент из Афганистана.

Источник в Пентагоне в разговоре с «Голосом Америки» заявил о том, что «никаких изменений в политике» нет – недавние авиаудары, по его словам, являлись частью стратегии Вашингтона.

В четверг днем официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам, что США в течение «последних нескольких дней» действительно нанесли авиаудары в поддержку афганских сил безопасности, однако отказался сообщить подробности.

Ранее в этом месяце представители Пентагона заявляли, что командующий войсками США в регионе генерал Кеннет Маккензи сохранит за собой право нанесения авиаударов в поддержку афганских сил до тех пор, пока вывод американских военных из Афганистана не будет полностью завершен.

Полный вывод войск должен завершиться к 31 августа в соответствии с указаниями президента Джо Байдена.

Некоторые американские законодатели выразили обеспокоенность по поводу того, что произойдет с афганским правительством без американских военных, напоминая о том, что спецслужбы предсказывали падение нынешнего правительства в Кабуле уже через шесть месяцев.

Однако в сегодняшнем интервью радиостанции NPR директор Центрального разведывательного управления Билл Бернс признал, что, хотя «тенденции, безусловно, вызывают беспокойство», афганское правительство «далеко не беспомощно».

«Афганское правительство сохраняет значительный военный потенциал, — сказал Бернс, — Больший вопрос, как кажется мне и всем моим коллегам в ЦРУ и в разведывательном сообществе, заключается в наличии политической силой воли и единства в руководстве, что абсолютно необходимо для противодействия талибам».