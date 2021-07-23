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Создано неубиваемое стекло для смартфона

Индийские ученые создали самовосстанавливающийся материал для экранов смартфонов. Об этом сообщает издание Interesting Engineering.

Прототип стекла был произведен специалистами из Индийского института научного образования и исследований (IISER) в Калькутте. В своем изобретении ученые использовали пьезоэлектрический органический материал, который преобразует механическую энергию в электрическую и наоборот. Размеры кристаллов игольчатой формы, из которых состоит стекло, не превышает 0,2 миллиметра в ширину.

Из-за молекулярного расположения в кристаллах между двумя поверхностями возникает сильная сила притяжения. Каждый раз, когда происходит сильное физическое воздействие, кристаллы притягиваются друг к другу. Таким образом неубиваемое стекло самовосстанавливается после физических повреждений.

«Наш самовосстанавливающийся материал в десять раз тверже других и имеет упорядоченную внутреннюю кристаллическую структуру», — заявил ведущий исследователь проекта профессор Чилла Малла Редди (Chilla Malla Reddy). В настоящий момент специалисты работают над созданием прототипа, который можно было бы выпустить на рынок компонентов для смартфонов.

23 июля, 2021 | Category: Наука, Новости
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