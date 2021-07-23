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Сиквел «Района №9» будет основан на американской истории

Сиквел "Района №9" будет основан на американской истории

Продолжение фантастического фильма «Район №9» будет основано на одном из значительных эпизодов американской истории. Об этом рассказал создатель проекта, южноафриканский режиссер и сценарист Нил Бломкэмп.

«Сценарий продолжает писаться. Пока все получается очень хорошо. Потребовалось десятилетие, чтобы понять, придумать причину, по которой нужно снимать именно такой фильм, а не просто какое-то продолжение. В американской истории была тема, которая в ту секунду, когда я понял, что она вписывается в мир «Района №9″, показалась мне потрясающим способом запустить продолжение. Так что да, история продолжает развиваться и становится намного ближе», — заявил он. Никаких подробностей о том, что это может быть за исторический период, раскрыто не было.

Бломкэмп ранее заявлял, что работу над сценарием фильма «Район №10» будет вести он, а также звезда первой серии Шарлто Копли, согласившийся сыграть и в продолжении.

Напомним, что оригинальная лента была основана на короткометражном проекте самого постановщика. В нем делался акцент на очень актуальных для Южной Африки проблемах расовой сегрегации. «Район №9» был вполне успешен в прокате, но закрепить свой внезапный успех в Голливуде Бломкэмп так и не смог.

23 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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