Сенатор Круз продолжит добиваться введения санкций против «Северного потока-2»

Американский сенатор-республиканец Тед Круз намерен продолжать блокировать утверждение выдвиженцев администрации США на посты при голосовании в Сенате, пока Белый дом не введет санкции против компаний, строящих «Северный поток-2».

Как заявил сенатор в интервью Politico, глава Госдепа Энтони Блинкен «неоднократно заявлял, что отказ от санкций может быть пересмотрен». По мнению Круза, это значит, что необходимо «фактически следовать закону» и ввести отложенные санкции.

Сенатор также заявил, что отказ президента Джо Байдена от введения санкций против оператора «Северного потока-2» может оказаться «на порядок серьезнее», чем «то, что Джимми Картер отдал Панамский канал». Он подчеркнул, что решение президента Картера по Панамскому каналу и спустя полвека остается «впечатляющей потерей для внешней политики США».

Кроме того, Круз выразил надежду, что в 2025 году «следующий президент-республиканец» восстановит санкции против трубопровода.