Решение FAA: Космические туристы не могут называться астронавтами

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило новый приказ, определяющий правовой статус участников коммерческих рейсов, в соответствии с которым далеко не все клиенты Blue Origin и Virgin Galactic могут рассчитывать на получение «почётных крыльев астронавта».

Согласно новой директиве, чтобы претендовать на получение отличительного знака «крылья астронавта», необходимо являться членом экипажа, соответствующего всем квалификационным требованиям, совершив полёт высотой более 80 км, выполняя при этом важные для обеспечения общественной безопасности функции, или же, при альтернативном сценарии, являясь человеком, чей «вклад в коммерческую пилотируемую космонавтику заслуживает особого признания». Во втором случае удовлетворение всем квалификационным требованиям вовсе не является обязательным условияем для получения почётного знака.

Последней инстанцией, принимающей решение о соответствии всем требованиям, является заместитель директора Бюро коммерческого использования космических транспортных средств. Он же определяет ценность «вклада в коммерческую пилотируемую космонавтику» для каждого отдельного кандидата.

Таким образом, далеко не каждый человек, участвующий в полёте компаний Blue Origin и Virgin Galactic будет признан правительством США. Принятое администрацией определение звания «астронавт» подразумевает, что человек отправляется в космос с определённой целью, которую нельзя приравнять к исключительно туристической. Администрация чётко разграничивает понятия «пассажир» и «член экипажа»: в соответствии с закреплённым в документах толкованием, вторым может считаться только «сотрудник или независимый заказчик, который в рамках своей службы или контракта выполняет действия, непосредственно связанные с запуском, возвращением или другими операциями на космическом транспортном средстве».

При этом обе компании выпускают собственные «крылья астронавтов», не обладающие правовым статусом, процесс выдачи которых имеет полную юридическую свободу от регулирования FAA. Поэтому, даже несмотря на то, что клиенты обеих компаний не будут официально признаны администрацией на правовом уровне, в маркетинговых целях им продолжат вручать аналогичные почётные отличительные знаки.

Первая пассажирская миссия Virgin Galactic сопровождалась проведением экспериментов на борту космоплана, в которых так или иначе, по данным компании, косвенно были задействованы участники полёта. Все четверо пассажиров оценивали оборудование кабины, но не обязательно «поддерживали общественную безопасность».

Что касается полёта Virgin Galactic, ни один из пассажиров не проводил никаких исследований, не управлял транспортным средством и не отвечал за общественную безопасность.

Тем не менее, новый приказ действительно позволяет FAA выдать «почётные крылья» некоторым участникам обоих миссий за их «вклад в космонавтику», даже несмотря на несоответствие собственным озвученным критериям.

Многие представители общественности посчитали введение новой поправки неуместным, так как, согласно ей, наградить человека «почётными крыльями астронавта» можно в обход всем имеющимся квалификационным требованиям. Из-за существования критериев, оценка которых является исключительно субъективной, администрация имеет полную свободу действий в принятии подобных решений.

Тем не менее, новые директивы нашли и положительный отклик, в частности — у представителей общественности, считающих необходимым отделить туристическую космонавтику от профессиональной, ужесточив имеющиеся требования. Это стало особенно актуальным после дебюта частных компаний, организующих суборбитальные рейсы, которые уже в ближайшем будущем перейдут к стадии активного туристического использования своих космических транспортных средств в многочисленных космических полётах с пассажирами.

Отметим, что участники первой частной орбитальной миссии Inspiration4, организуемой SpaceX, не подвергаются влиянию новой поправки. Каждый из них будет выполнять важные в полёте функции пилота, командира или специалиста миссии, что делает их полноправными «членами экипажа».