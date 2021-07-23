Николь Кидман оконфузилась неудачной стрижкой

Актриса Николь Кидман шокировала Сеть кардинальным преображением. Результатом перемен знаменитость похвасталась на личной странице в Instagram. Фанаты привыкли видеть густую и длинную шевелюру знаменитости — рыжеватые волосы американской актрисы отличали ее от других.

Каково же было удивление публики, когда на днях Кидман отказалась от длины и решилась на каре. Снимком обновленной себя Николь поделилась в микроблоге. Сама актриса, судя по всему, была в полном восторге от преображения, потому что светилась от счастья на фоне радуги.

В Сети же Кидман раскритиковали. Правда, были и хорошие комментарии.

«Что с собой сделали?», «Волосы, гудбай», «Вы позволили им подстричь свои сказочные локоны?», «Просто потрясающе», «Мы любим тебя, мамасита», «Я больше не хочу смотреть на это», «Сказочный ужас», — писали они.

Были и те, кто даже выдвинул абсолютно абсурдное предложение — вернуть волосы обратно.