Названы лучшие отели мира

Лучшим отелем мира по итогам международной премии TripAdvisor Travellers Choice 2021 был назван Hotel Colline de France, который находится в Грамаду (Бразилия). Полный список опубликован на сайте онлайн-сервиса TripAdvisor.

Уточняется, что бразильский Hotel Colline de France получил наивысшие оценки за удобное расположение, чистоту, уровень сервиса и соотношение цены и качества.

На втором месте оказался отель The Omnia, расположенный в швейцарском Церматте. Постояльцы гостиницы отметили необычный интерьер заведения — вход в нее расположен прямо в скале. Кроме того, туристов восхитил вид на горы и город, открывающийся из номеров, а также великолепные завтраки.

Третью строчку занял греческий Sani Dunes — пятизвездочный отель покорил путешественников «утонченной и непринужденной» атмосферой и высоким профессионализмом персонала. Помимо прочего, гостей привлекли изысканная кухня и многочисленные активности, такие как йога, стрельба из лука и баскетбол.

Среди лучших также оказались несколько отелей Мальдив, Индонезии, Греции, Турции, Италии и Мексики. Список премиальных объектов размещения включает самые разнообразные гостиницы — от семейных курортов до уединенных апартаментов.

Отмечается, что рейтинг составлялся на основе миллионов комментариев, отзывов и мнений путешественников на сайте TripAdvisor.