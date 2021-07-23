Меган Фокс в эротичных нарядах появилась на страницах журнала Basic

35-летняя Меган Фокс стала героиней нового выпуска журнала Basic Magazine. Актриса, которая сейчас занята продвижением нового фильма со своим участием «Полночь на злаковом поле», появилась на обложке издания, а также приняла участие в фотосессии, на которой примерила немало эффектных нарядов.

Так, на главном снимке Меган позирует в оригинальном топе Paskal с чашками в форме сердец и джинсах Good American. Дополняют образ серьги-кольца Jennifer Fisher. Автором снимков стал Джеймс Макари.

Меган Фокс

В интервью актриса рассказала, что ей удалось стать «капитаном своего собственного корабля» после того, как в прошлом году она смогла избавиться от страха потерпеть неудачу в карьере.

Мое сознание создает мир, в котором я живу,

— сказала звезда «Трансформеров».

Новая установка, похоже, помогла Меган и в личной жизни. Так, на днях она призналась, что подписалась на участие в съемках фильма «Полночь на злаковом поле», чтобы познакомиться с Колсоном Бэйкером (сейчас они встречаются). Меган утверждала, что чувствовала желание сняться в фильме, потому что «Вселенная сказала ей, что это будет для нее наградой».

Я знала, что он будет в фильме, и Вселенная словно шептала мне: «Давай, сделай это. В этом опыте есть что-то, что будет для тебя действительно полезным»,

— поделилась Меган.

Меган Фокс и Колсон Бэйкер

Ранее Меган, у которой есть трое сыновей от бывшего мужа Брайана Остина Грина, признавалась, что сразу почувствовала связь с Колсоном, но долго не давала волю чувствам и даже составила список из плюсов и минусов этих отношений. Но в итоге чувства взяли верх над разумом. При этом Фокс призналась, что часто руководствуется интуицией, в том числе и при выборе ролей. Актриса выбирает роли, которые, по ее мнению, будут иметь длительное влияние на нее как на личность.

Иногда ты можешь сказать о роли: «Она изменит меня как человека». Вот чего я хочу от своей жизни — постоянно развиваться и расти. Я никогда не пыталась просчитать что-то. Это всегда была игра интуиции относительно того, находила ли роль отклик в моей душе,

— рассказала Меган, которая недавно объяснила, почему вот уже 12 лет не употребляет алкоголь.