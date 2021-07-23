Красавицу-актрису подловили по пути на съемки Jimmy Kimmel live.

Вернувшаяся из шикарного отпуска с возлюбленным Марго Робби сверкнула эталонными ногами на светском выходе. Папарацци подловили красавицу-актрису на пути на съемки Jimmy Kimmel live в дерзком мини. Буквально на днях Марго вернулась в Лос-Анджелес после затяжного отдыха. Выглядела звезда «Отряда самоубийц» свежо.

На программу Робби решилась надеть эффектное, провокационное мини-платье в горох. Верх наряда при этом полностью закрывал плечи и грудь, тем самым Робби прислушалась к совету звездных дизайнеров.

Ничем не примечательное на первый взгляд платье принадлежит коллекции Magda Butrym. Дополнила Робби образ элегантными лодочками, а губы выделила яркой помадой.

В Сети Марго желают только счастья. Актриса — большая любимица публики, поэтому за ее личной жизнью тщательно следят фолловеры по всему миру.

Источник фото: Legion-media