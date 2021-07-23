Майли Сайрус без белья взбесила Сеть своей выходкой

Бывшая супруга актера Лиама Хемсворта, певица Майли Сайрус, взбесила пользователей сети эксцентричной выходкой. Ни для кого не секрет, что вокалистка имеет непростой характер, который и повлиял на атмосферу в семье. Хемсворт не смог долго терпеть выходки супруги и расстался с ней.

Сейчас Майли периодически ловят на том, что она страдает. Не так давно в прессе появились снимки, на которых Сайрус в слезах лежит в кровати, облаченная лишь в крошечное бикини. На днях же она решила тряхнуть стариной и снялась в провокационной фотосессии, специально для которой взгромоздилась на машину.

Певица принимала странные позы. При этом она была облачена в розовый наряд, что для нее вовсе не свойственно.

В Сети дерзкую фотосессию оценили неоднозначно.

«Еще та оторва», «Сайрус в своем репертуаре», «Скоро опять раздеваться начнет», «Ну, может, хватит уже позориться?», «Пора бы уже остепениться», — писали ей.