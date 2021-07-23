«Люблю лондонских мужчин»: конфуз Меган Маркл попал на видео

Конфуз супруги принца Гарри Меган Маркл попал на видео. Забавные кадры с участием актрисы вызвали бурное обсуждение в Сети. Аудитория привыкла, что Меган то и дело вляпывается в различные скандалы. Однако новое видео с ее участием повеселило «диванных» критиков.

Так, в кадре Меган, которая давала интервью кому-то из журналистов на красной дорожке, заявила:

«Я прекрасно провела время в Лондоне, публика здесь просто потрясающая. Здесь очень холодно, но люди такие теплые, как бы слащаво это ни звучало, но никогда в жизни меня так часто не называли «любимая» или «дорогая». Мне хочется побыть здесь какое-то время. Я хочу стать лондонской девушкой, я люблю лондонских мужчин и люблю все, что связано с Лондоном».

В Сети это видео уже назвали пророческим и отметили: ранее Меган утверждала, что никогда не следила за принцем Гарри. Но если Меган действительно любила Англию, то не знать Гарри она не могла.