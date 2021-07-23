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Лопес показала лицо без макияжа и фотошопа после отдыха

51-летняя Дженнифер Лопес показала моложавое лицо без фотошопа и макияжа и заставила свою аудиторию завидовать ей. Вот уже не один год публика гадает, в чем секрет потрясающего магнетизма певицы. Лопес обожают по всему миру, а мужчины мечтают взять ее замуж. Сама Джей Ло была замужем не единожды, что, впрочем, не мешает ей попытаться взять эту высоту вновь.

На днях же певица решила показать, как выглядит в реальной жизни без прикрас. Видео ухода за лицом вокалистка обнародовала на личной странице в Instagram. В кадре Лопес предстала без косметических эффектов: на абсолютно чистую и сияющую кожу Джей Ло наносила крема.

В Сети внешний вид Лопес приятно удивил аудиторию.

«Baby face», «Я хочу быть такой же красавицей как Джей Ло», «Надо сказать, без макияжа она выглядит только круче», «Причина ее свечения — Бен», «Боже, ее брови идеальны», «Смотреть не пересмотреть», — захвалили Лопес фолловеры.

 

23 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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