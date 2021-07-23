 

 
«  
  »

Леди Гага чуть не оголилась на радость публике

Певица продолжает дразнить аудиторию дерзкими видео.

«Того и гляди спадет»: Леди Гага чуть не оголилась на радость публике

Осмелевшая певица Леди Гага едва не оконфузилась на новом откровенном видео. В последнее время поведение вокалистки сильно беспокоит ее фанатов: то и дело Гага демонстрирует соблазнительные формы в различных ракурсах, что ранее было ей несвойственно.

Новое видео, в котором Гага вновь предстала во всей красе, едва не закончилось для певицы конфузом. Так, в кадре она выходила из воды и едва не потеряла лиф, который держался на нескольких завязках. Этот факт не укрылся от внимательной аудитории знаменитости.

«Лиф того и гляди спадет», «Роковая дама», «Боже, что она творит», «Вы выглядите восхитительно», «Эта женщина — роскошь», «Мамочка сейчас всем покажет», «Тело мечты», — комментировали фанаты.

Нашлись и те, кто поспешил напомнить певице, что она в первую очередь должна петь, а уже потом оголяться.

Источник фото: Legion-media

23 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  