КНДР строит подводную лодку для атаки ракетами Японии и других стран

КНДР строит подводную лодку для атаки США и она уже готова к спуску.

23 июля 2019 года верховный главнокомандующий КНДР Ким Чен Ын посетил один из судостроительных заводов и осмотрел строящуюся подводную лодку. Центральное телеграфное агентство Кореи не уточнило тип строящейся подлодки и ее предназначение. Естественно, остаются неизвестными характеристики корабля, состав вооружения, решаемые задачи и т.д. Впрочем, некоторые сведения все же оглашены. Новому кораблю предстоит служить в операционной зоне Японского моря. Для специалистов и общественности за пределами КНДР наибольший интерес представляют характеристики и возможности новой подлодки, однако информация такого рода не оглашалась. Все это провоцирует появление различных предположений и версий, в том числе довольно правдоподобных. Даже доступная информация и опубликованные фото позволяют делать оценки и прогнозы …

Следует напомнить, что сведения о новой подлодке уже появлялись в открытой печати. Весной 2019 года южнокорейские СМИ сообщали о строительстве дизель-электрической подлодки с баллистическими ракетами. Утверждалось, что водоизмещение такого корабля будет на уровне 3000 тонн и он сможет нести 3-4 баллистические ракеты.

На фотографиях от ЦТАК присутствуют только виды на разные части правого борта подлодки. Частично в кадр попали надстройка с палубой и ограждение рубки. Любопытно, что последнее подверглось ретуши. Постановка кадров не позволяет определить габариты корабля с приемлемой точностью. Впрочем, имеются иные не менее интересные детали.

Одна из новых фотографий показывает, что носовая оконечность лодки выполнена вертикальной или с небольшим наклоном вперед, а в ее нижней части предусматривается характерный выпуклый обтекатель. Корма корабля оснащена рулевыми поверхностями и парой гребных винтов в кольцевых каналах. Рубка имеет простую обтекаемую форму без особых отличительных признаков.

Рассматривая особенности экстерьера новой северокорейской субмарины, американский профильный портал Covert Shores приходит к интересному выводу. Его автор предполагает, что этот корабль является новым вариантом развития советских дизель-электрических подлодок пр. 633 (код НАТО Romeo). Для обозначения северокорейской разработки предлагается код Romeo-Mod.

Covert Shores считают, что речь идет о подводном крейсере с баллистическими ракетами, по своей архитектуре напоминающим ранние советские разработки. «Ромео-Мод» может нести несколько баллистических ракет в шахтных пусковых установках. По причине больших размеров нынешних северокорейских ракет, установки должны помещаться внутри корпуса и ограждения рубки.

Косвенным доказательством этой версии является ограждение рубки относительно большой длины. В пр. 633 и его производных использовалась менее крупная конструкция, а внедрение двух или трех пусковых шахт привела к ее переработке. При этом увеличили не только ограждение. Корпус был дополнен новой секцией в центральной части. За счет этого удалось увеличить доступные объемы, не ухудшая условия внутри корабля. Также результатом этого, как следует из зарубежных сообщений, стал рост водоизмещения до 3000 тонн.

Тип основного вооружения новой подлодки неизвестен. Можно предположить, что это баллистическая ракета средней дальности «Пуккыксон-1», созданная несколько лет назад и уже прошедшая необходимые испытания. Такая БРПЛ оснащается твердотопливными двигателями ступеней и может нести ядерный боезаряд.

Летно-технические характеристики ракеты остаются предметом споров. Так, в первых испытаниях стрельба выполнялась на дальность порядка 500 км, но для этого использовалась измененная траектория полета. Согласно зарубежным расчетам, реальная дальность изделия «Пуккыксон-1» может находиться в пределах от 1000-1200 до 2000-2500 км. В любом случае, это достаточно для поражения объектов ближайших вероятных противников КНДР.

Насколько известно, промышленность Северной Кореи все еще не в состоянии построить ядерную энергоустановку для подводной лодки. Новый корабль должен оснащаться дизель-электрической установкой, определяющей его ходовые и боевые качества. Вряд ли Romeo-Mod по ходовым характеристикам радикально отличается от других вариантов развития советского проекта 633. Опубликованные фотографии показывают, что строительство новой подлодки приближается к завершению, и в ближайшем будущем ее спустят на воду. Дальнейшие испытания и прочие мероприятия займут, как минимум, несколько месяцев. Таким образом, ее служба начнется в течение нескольких следующих лет. Появление новой подводной лодки с баллистическими ракетами должно оказать большое влияние на стратегические ядерные силы КНДР. По разным данным, сейчас в строю имеется не более нескольких ДЭПЛ с подобным вооружением, имеющим ограниченные характеристики. Новый корабль может быть вторым известным носителем новейших северокорейских БРПЛ «Пуккыксон-1». Первая лодка с таким вооружением уже несколько лет продолжает службу и известна под предполагаемым названием «Синпо». С ее помощью несколько лет назад были проведены испытания новой ракеты, и к настоящему времени, по всей видимости, последняя поступила на вооружение.

Новейшей субмарине предстоит нести дежурство в Японском море. Более дальние походы теоретически возможны, но связаны с массой различных трудностей. При этом корабль сможет решать свои основные задачи и на малых удалениях от корейских берегов. Главной задачей лодки с БРПЛ станет дежурство в море в ожидании приказа на нанесение ракетного удара по объектам вероятного противника. Почти все вероятные противники КНДР расположены в том же регионе и не могут похвастать большой площадью своих территорий. Если ракета «Пуккыксон-1», как утверждают некоторые оценки, способна лететь на дальность до 2000 – 2500 км, ее целями могут стать любые важные объекты Японии, Тайваня и Южной Кореи.

Новая северокорейская подлодка может стать серьезной угрозой для ближайших стран, но переоценивать ее все же не следует. Реальные боевые качества этой субмарины и всей морской компоненты СЯС КНДР ограничены несколькими объективными факторами. Прежде всего это количество подлодок и их ракет. По разным данным, в составе ВМС КНДР имеется не более 1-3 ПЛРБ, в том числе устаревших. Все они несут не более 2-3 БРПЛ с ограниченными характеристиками. Таким образом, подводные ракетоносцы оказываются всего лишь небольшим, хотя и полезным дополнением к развитым ракетным войскам сухопутного базирования. Вторая проблема – ограниченные тактико-технические характеристики. ДЭПЛ с ракетами средней дальности явно проигрывают ПЛАРБ с МБР, имеющимся у развитых держав. Они отличаются меньшей эффективностью, а кроме того, могут быть простыми целями для развитой противолодочной обороны противника.

Подобные проблемы и затруднения имеют очевидное решение, но оно не по силам КНДР. Для получения всех желаемых возможностей необходимо массово строить подлодки современного облика с развитым вооружением, показывающим высокие характеристики. Однако, как показывает медленное строительство дизель-электрических ракетоносцев с БРСД на борту, Пхеньян не может позволить себе подобные проекты. Появление каждой такой субмарины становится событием. Тем не менее, даже в условиях технических, технологических и экономических ограничений принимаются необходимые меры, и осуществляется постройка новых подводных кораблей. Её темпы оставляют желать лучшего, а результаты далеки от идеала. Однако и при всем этом Северная Корея получает возможность развивать подводный флот.