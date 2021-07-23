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«Газпром» зменшує транзит через Україну, щоб прискорити запуск «Північного потоку-2», — оператор ГТС

Газотранспортна система (ГТС) України готова надати «Газпрому» додаткові потужності для транзиту газу в Європу на тлі виниклого дефіциту. Однак російська корпорація відмовляється від цієї можливості для швидкого запуску «Північного потоку-2».

Про це сказав в інтерв’ю виданню Forbs генеральний директор компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

«Ми готові дати додаткові потужності для транспортування в зв’язку з дефіцитом газу в Європі. Але» Газпром «не використовує цю можливість», — сказав Макогон.

За його словами, таким чином російська корпорація має на меті якомога швидше ввести в експлуатацію «Північного потоку — 2».

https://newsua.one/news-econ/gazprom-zmenshue-tranzit-cherez-ukr-51720.html

23 июля, 2021 | Category: Новини українською, Новости
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