Французы испытают мощный боевой лазер в море

Marine nationale

Французские военные протестируют лазерную систему HELMA-P для противодействия беспилотникам в море. Как сообщили ВМС Франции, это произойдет следующем году.

Военные считают основным преимуществом лазерного оружие его практически неограниченный боезапас: излучающая остановка стреляет до тех пор, пока не перестает получать энергию от источника питания. К тому же, лазерный выстрел должен стоить в несколько раз дешевле, чем артиллерийский.

Разработкой боевых лазеров сегодня занимаются несколько компаний. Например, израильская компания Elbit Systems создает авиационный лазер для борьбы с беспилотниками, а американская Lockheed Martin — 300-киловаттный зенитный лазер для защиты объектов от огня из закрытых позиций.

Компании CILAS и Ariane Group приступили к созданию HELMA-P в 2017 году. Это система из турели с набором оптических сенсоров и боевого лазера мощностью два киловатта. Она может поражать цели на расстоянии одного километра. Испытания HELMA-P начались в 2020, и результаты были лучше, чем ожидалось. Французские военные надеются получить систему в эксплуатацию к 2024 году, когда в Париже будет проходить Олимпиада. Испытывали HELMA-P пока только на земле.

Военно-морские силы Франции планируют протестировать лазерную систему в море в следующем году. На какой именно корабль ее установят, пока неизвестно. CILAS говорит, что в итоге ее хотят установить на фрегаты. Кроме борьбы с беспилотниками французские военные попробуют использовать HELMA-P для создания помех оптическим средствам и уничтожения антенн.