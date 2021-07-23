Финские ученые определили, сколько на самом деле сохраняются антитела к COVID-19

Ученые провели исследование, изучили пациентов и обнаружили у 97% участников исследования антитела IgG, распознающие пиковый белок коронавируса через год после заражения. При этом их уровень через год был примерно на треть ниже, чем через шесть месяцев после заражения.

Представитель THL Мерит Мелин пояснила, что результаты исследования показывают, что после заражения коронавирусом антитела и защита от новой инфекции сохраняются в течение длительного времени, если количество антител изначально было высоким.

Также в ходе исследования эксперты изучили способность антител нейтрализовать новые штаммы. Выяснилось, что степень зашиты выше от варианта «альфа», но «значительно ниже» для вариантов «бета» и «дельта».

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