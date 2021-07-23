Фильму "Операция "Ы" 56 лет!

Легендарная комедия Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» вышла на экраны 23 июля 1965 года. После премьеры фильм стал лидером проката в СССР.

Кинолента рассказывает о жизни простого студента Шурика, как он сдает экзамены, общается с девушками и встречается с бандитами. Мы вспомнили форс-мажоры, которые произошли во время съемок популярного кино.

Секрет успеха комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» – удачный актерский состав. Однако мало кто знает, что главного героя искали очень долго. Создатели фильма пригласили на кастинг более 100 кандидатов. Гайдай искал образ застенчивого студента и нашел Александра Демьяненко. Переговоры были очень долгими, ведь актеру-брюнету пришлось осветить цвет волос. Шурика сначала хотели назвать Владиком, но имя запретила власть из-за ассоциаций с Лениным.

Актриса почти без опыта Наталья Селезнева шла на пробы в кино без надежды получить роль. Гайдай предложил пройти рискованный кастинг и раздеться перед камерой. Режиссеру показалось, что у девушки фигура не очень стройная. Наталью озадачили претензии, но она сняла платье и осталась перед сценаристами только в купальнике.

Большинство шуток авторы придумывали во время съемок. Герои перед камерами импровизировали, а некоторые эпизоды вошли в фильм. Когда Балбес встретился со скелетом, он случайно прищемил палец. Актер закричал от боли, именно этот момент попал в киноленту.

Кино снимали почти во всех уголках СССР, потому что везде была неблагоприятная погода. В Москве, Баку и Одессе лил дождь, а нужно было солнце. Продюсеры перенесли съемки на апрель следующего года.

Когда снимали фильм, снега не было. На съемочную площадку специально привезли 12 грузовиков снега, но он быстро растаял. Сценаристы заменили снежинки ватой и бумагой.