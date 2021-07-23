«Это катастрофа»: В Сенате США обвинили Байдена в полной капитуляции перед Путиным

Сделка по проекту «Северный поток-2», которую администрация Джо Байдена заключила с Германией, является геополитической ошибкой поколенческого масштаба, заявил в четверг сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз.По его словам, соглашение, в рамках которого США отказались от планов остановить газопровод, стало «подарком» для Владимира Путина «на миллиарды долларов за счет США» и их союзников.

«Это решение — полная капитуляция перед Путиным, — говорится в заявлении Круза, опубликованном на его сайте. — Диктаторы России теперь десятилетиями будут получать миллиарды долларов каждый год, благодаря подарку от Джо Байдена».

Само соглашение «позорно слабое», негодует Круз: Германия обязалась предпринять некие действия, если Россия использует газ как оружие или затеет новую войну с Украиной. Но какие именно — неизвестно.

Кроме того, сделка нарушает принятый конгрессом закон, который обязывает президента вводить санкции, чтобы остановить реализацию проекта.

В ходе слушаний в Конгрессе, которые состоялись за несколько часов до объявления о сделке, Круз, по собственным словам, спросил замгоссекретаря Викторию Нуланд, считает ли она, что реализация Nord Stream 2 — «это катастрофа для национальной безопасности США» и угроза для европейских союзников, которые станут «объектом экономического и энергетического шантажа со стороны РФ».

И Нуланд ответила «да», отмечает Круз.

«Вместо того, чтобы продемонстрировать силу следовать закону о санкциях, <…> Байден вручил Путину самый большой подарок за долгие годы. Он также показал Путину, что когда доходит до дела, американский президент слаб и склоняется под политическим давлением», — заключает Круз.

США и Германия, напомним, объявили о сделке по Nord Stream 2 в среду. Вашингтон принял решение отказаться о мер по блокированию проекта, но предупредил о введении санкций, в том числе на поставки российских нефти и газа, если Москва начнет использовать газ как оружие или пойдет на эскалацию агрессии против Украины.

Германия обязалась создать фонд инвестиций в украинскую энергетику размером 1 млрд евро, добиваться продления транзита газа через Украину после 2024 года, а также предпринять шаги по введению санкций на национальном и общеевропейском уровне, если Кремль пойдет на газовый шантаж или военные действия.