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Дуэйн Джонсон высказался о конфликте с Вином Дизелем на съемках Форсажа

Дуэйн Джонсон высказался о конфликте с Вином Дизелем на съемках Форсажа

Актер со смехом воспринял слова о наигранной вражде на съемках проекта. Также он сообщил, что больше не появится в фильмах франшизы.

Актер Дуэйн Джонсон высказался насчет заявления своего коллеги Вина Дизеля об их конфликтах на съемках серии фильмов Форсаж. Речь о ситуации зашла во время интервью The Hollywood Reporter, которое было опубликовано 21 июля.

Слухи о непростых отношениях Дизеля и Джонсона ходили давно, однако долгое время никто из актеров не комментировал ситуацию.

В июне Дизель заявил журналу Men’s Health, что широко разрекламированная вражда между ним и Джонсоном на самом деле была преднамеренным ходом с его стороны, как продюсера.

Таким образом, Вин якобы хотел добиться, чтобы конфликт с Дуэйном на экране выглядел более натурально.

Сам Джонсон подчеркнул, что со смехом воспринял слова коллеги и сообщил, что больше не появится во франшизе Форсаж.

«Я посмеялся, причем сильно. Мне кажется, над этими словами все неплохо посмеялись. И ничего больше я, пожалуй, говорить не стану. Я уже пожелал им всего самого лучшего. Пожелал успехов с Форсажем 9. И желаю только удачи с десятой и одиннадцатой частями, да и другими фильмами по Форсажу, которые они будут делать без меня», – заявил актер.

23 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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