Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур отпраздновала юбилей в компании звездных родителей

Средняя дочь звездных экс-супругов Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут отпраздновала день рождения.

20 июля актрисе исполнилось 30 лет. По этому случаю Скаут устроила шумную вечеринку на природе. Знаменитость собрала самых близких друзей и родственников. Конечно же, такое важное событие в жизни дочери не пропустили и экс-влюбленные Брюс Уиллис и Деми Мур.

Юбилярша во время праздника сменила несколько купальников — сначала Скаут была в изумрудном, а затем насыщенно-желтом пляжном наряде.

С друзьями артистка веселилась на надувном бассейне-горке, потом танцевала, играла в мяч, ну а вечером все вместе водили хороводы у костра.