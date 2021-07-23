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Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур отпраздновала юбилей в компании звездных родителей

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур отпраздновала юбилей в компании звездных родителей

Средняя дочь звездных экс-супругов Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут отпраздновала день рождения.

20 июля актрисе исполнилось 30 лет. По этому случаю Скаут устроила шумную вечеринку на природе. Знаменитость собрала самых близких друзей и родственников. Конечно же, такое важное событие в жизни дочери не пропустили и экс-влюбленные Брюс Уиллис и Деми Мур.

Юбилярша во время праздника сменила несколько купальников — сначала Скаут была в изумрудном, а затем насыщенно-желтом пляжном наряде.

С друзьями артистка веселилась на надувном бассейне-горке, потом танцевала, играла в мяч, ну а вечером все вместе водили хороводы у костра.

23 июля, 2021 | Tags: , | Category: Шоу-бизнес
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