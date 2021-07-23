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Аномальная жара в США поставила под угрозу Рождество

Сильная жара и пожары на северо-западе США поставили под угрозу уничтожения традиционные атрибуты Рождества. На специальных плантациях в штате Орегон из-за аномальных температур сгорают ели, которые жители всей страны покупают в канун зимнего праздника, передает Reuters.

Фермеры подсчитывают потери, которые понесут в сезон продаж рождественских деревьев. Из-за «теплового купола», когда в некоторых частях города Портленда температура достигала 46,1 градуса по Цельсию, огромное количество взрослых деревьев и саженцев сгорели дотла. Собственник еловой фермы Hemphill Tree Farm Джейкоб Хемфилл оценивает ущерб не менее чем в 100 тысяч долларов. Предприниматель рассчитывает восполнить потери в следующем году.

По данным издания, помимо рождественских елок, жара нанесла урон и сельскохозяйственным посевам в штате. Кроме того, были разрушены 67 домов, а еще 3400 зданий находятся под угрозой из-за пожаров в лесах штата Орегон. Приказ эвакуироваться или готовиться к «бегству в любой момент» получили 2100 человек. Ученые заявили, что рост числа возгораний произошел из-за продолжительной экстремальной засухи, которая является симптомом глобального изменения климата.

23 июля, 2021 | Category: США
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