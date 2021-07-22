Зак Снайдер показал постер фильма «Армия воров» – приквела «Армии мертвецов»

Зак Снайдер, который вызвал противоречивые отзывы своим зомби-хоррором «Армия мертвецов», продолжает развивать эту вселенную. В своем Twitter он опубликовал постер приквела – криминального экшна «Армия воров». И пригласил своих фанатов на панель онлайн Comic-Con, посвященную будущей премьере.

«Дитер возвращается с большим количеством сейфов и меньшим количеством зомби. Не пропустите панель «Армии воров» в это воскресенье, 25 июля», – говорится в твите Снайдера. Персонаж, о котором в нем идет речь, это немецкий взломщик Людвиг Дитер в исполнении Матиаса Швайхефера. Он же стал режиссером будущей премьеры. Снайдер задействован в проекте как сценарист и продюсер. В каст вошли Натали Эммануэль, Руби О. Фи, Гуз Хан, Джонатан Коэн и другие актеры.

Сообщается, что действие фильма будет происходить через несколько дней после того, как зомби-вирус проник в Лас-Вегас. Впрочем, события будут разворачиваться в Европе, где Дитер в полной безопасности будет заниматься взломом своих любимых сейфов. Ожидается, что на Comic-Con будут представлены сник-пики «Армии воров», а возможно и трейлер.