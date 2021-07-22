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Второй удар Израиля по Сирии нанесен в течение 48 часов

Израиль вновь нанес удар по Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.06.2019
Сирийское государственное ТВ сообщило том, что минувшей ночью были активированы системы ПВО на западе страны.

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) передает, что в районе военного аэропорта Аль-Дабаа и в районе Аль-Кусайр на западе провинции Хомс израильские ВВС уничтожили склады оружия и боеприпасов ливанской «Хизбаллы», также были атакованы опорные пункты и объекты «Хизбаллы» на востоке провинции Хомс. Есть предварительные сведения об убитых и раненых. По данным SOHR, израильские самолеты атаковали из воздушного пространства Ливана.

Речь идет о второй израильской атаке против сирийских целей в течение последних 48 часов. напомним, что в ночь с понедельника на вторник сирийские СМИ сообщили об израильских ударах в районе ас-Сафира, провинция Алеппо.

Позднее представители российского военного командования в Сирии заявили, что 7 из 8 израильских ракет, выпущенных по объектам ас-Сафира были перехвачены системами ПРО российского производства.

22 июля, 2021 | Category: Израиль, Новости
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