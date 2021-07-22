Второй полноценный трейлер «Дюны» поразил воображение

Фильм планируют выпустить в российский прокат 14 октября.
Научно-фантастическая картина основана на одноимённом романе Фрэнка Герберта, первом в большом книжном цикле. Главный герой истории — Пол Атрейдес, юноша из знатной аристократической семьи, которому приходится стать главой войны против могущественной империи.
Главную роль в «Дюне» исполнил Тимоти Шаламе, известный по «Интерстеллар» и «Назови меня своим именем». Кроме него в фильме появятся такие актёры, как:
- Оскар Айзек — герцог Лето Атрейдес
- Зендея — Чани
- Джош Бролин — Гурни Халлек
- Ребекка Фергюсон — леди Джессика
- Стеллан Скарсгард — барон Владимир Харконнен
- Джейсон Момоа — Дункан Айдахо
- Шарлотта Рэмплинг — преподобная мать Мохийям
- Дэйв Батиста — Глоссу «Зверь» Раббан
Постановщиком ленты выступил Дени Вильнёв — режиссёр «Бегущего по лезвию 2049», «Убийцы» и «Прибытия». А до выхода в прокат экранизацию книги покажут на Венецианском кинофестивале.
«Дюна» Вильнёва — уже не первая попытка адаптации научно-фантастического романа Герберта. Так, в 1984 году вышла картина, которую поставил Дэвид Линч — она задумывалась как первая часть целой серии фильмов, но провалилась в прокате, собрав даже меньше своего производственного бюджета в 40 миллионов долларов.
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