Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк выпустила феминистский комикс про мать-одиночку «Нам не нужны скандалы»: Netflix не хочет пиарить принца Гарри в «Короне» » Второй полноценный трейлер «Дюны» поразил воображение Фильм планируют выпустить в российский прокат 14 октября.

Научно-фантастическая картина основана на одноимённом романе Фрэнка Герберта, первом в большом книжном цикле. Главный герой истории — Пол Атрейдес, юноша из знатной аристократической семьи, которому приходится стать главой войны против могущественной империи. Главную роль в «Дюне» исполнил Тимоти Шаламе, известный по «Интерстеллар» и «Назови меня своим именем». Кроме него в фильме появятся такие актёры, как: Оскар Айзек — герцог Лето Атрейдес

— герцог Лето Атрейдес Зендея — Чани

— Чани Джош Бролин — Гурни Халлек

— Гурни Халлек Ребекка Фергюсон — леди Джессика

— леди Джессика Стеллан Скарсгард — барон Владимир Харконнен

— барон Владимир Харконнен Джейсон Момоа — Дункан Айдахо

— Дункан Айдахо Шарлотта Рэмплинг — преподобная мать Мохийям

— преподобная мать Мохийям Дэйв Батиста — Глоссу «Зверь» Раббан Постановщиком ленты выступил Дени Вильнёв — режиссёр «Бегущего по лезвию 2049», «Убийцы» и «Прибытия». А до выхода в прокат экранизацию книги покажут на Венецианском кинофестивале. «Дюна» Вильнёва — уже не первая попытка адаптации научно-фантастического романа Герберта. Так, в 1984 году вышла картина, которую поставил Дэвид Линч — она задумывалась как первая часть целой серии фильмов, но провалилась в прокате, собрав даже меньше своего производственного бюджета в 40 миллионов долларов.