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Второй полноценный трейлер «Дюны» поразил воображение

Фильм планируют выпустить в российский прокат 14 октября.

Научно-фантастическая картина основана на одноимённом романе Фрэнка Герберта, первом в большом книжном цикле. Главный герой истории — Пол Атрейдес, юноша из знатной аристократической семьи, которому приходится стать главой войны против могущественной империи.

Главную роль в «Дюне» исполнил Тимоти Шаламе, известный по «Интерстеллар» и «Назови меня своим именем». Кроме него в фильме появятся такие актёры, как:

  • Оскар Айзек — герцог Лето Атрейдес
  • Зендея — Чани
  • Джош Бролин — Гурни Халлек
  • Ребекка Фергюсон — леди Джессика
  • Стеллан Скарсгард — барон Владимир Харконнен
  • Джейсон Момоа — Дункан Айдахо
  • Шарлотта Рэмплинг — преподобная мать Мохийям
  • Дэйв Батиста — Глоссу «Зверь» Раббан

Постановщиком ленты выступил Дени Вильнёв — режиссёр «Бегущего по лезвию 2049», «Убийцы» и «Прибытия». А до выхода в прокат экранизацию книги покажут на Венецианском кинофестивале.

«Дюна» Вильнёва — уже не первая попытка адаптации научно-фантастического романа Герберта. Так, в 1984 году вышла картина, которую поставил Дэвид Линч — она задумывалась как первая часть целой серии фильмов, но провалилась в прокате, собрав даже меньше своего производственного бюджета в 40 миллионов долларов.

22 июля, 2021 | Category: Видео, Шоу-бизнес
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