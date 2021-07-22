Во льдах Тибета нашли десятки неизвестных науке болезнетворных вирусов

Неизвестные науке вирусы обнаружены в образцах с тибетского ледника Гулия возрастом 14,4 тыс. лет. Открытие сделали американские ученые из Огайо, пишет Microbiome.

По данным ученых, вирусы попали в лед из почвы и растений. Всего получены геномные последовательности для 33 родов вирусов. Практически все они были уникальными для данного исследования и представляли 28 новых родов, отмечено в отчете ученых.

Специалисты пояснили, что сохранились лишь фрагменты ДНК, поэтому распространяться в таком виде вирусы не могут.