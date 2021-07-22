В США впервые провели пересадку искусственного сердца

В искусственном сердце, сделанном из биосовместимых материалов, в том числе из бычьей ткани, используется комбинация датчиков и алгоритмов, чтобы поддерживать темп сердцебиения и циркуляцию крови по телу. Пациентом стал 39-летний Мэтью Мур (Matthew Moore) из города Шаллотт в Северной Каролине. Изначально он должен был пройти шунтирование, однако состояние настолько сильно ухудшалось, что даже обычная пересадка была рискованной.

Искусственное сердце было разработано для того, чтобы помочь тем, чьи сердца больше не могут перекачивать кровь через обе камеры. Оно полностью заменяет естественное сердце, хотя оно не предназначено для постоянного использования, а, скорее, служит временным вариантом в течение порядка шести месяцев до полноценной пересадки сердца.

FDA одобрило испытание искусственного сердца CARMAT в США, в котором будут участвовать десять пациентов с терминальной стадией бивентрикулярной сердечной недостаточности, чтобы оценить, может ли разработка Aeson продлить жизнь до пересадки сердца. На данный момент Мэтью Мур должен будет носить с собой контроллер и комплект аккумуляторных батарей.