В США нашли смертельную обезьянью оспу

Власти США пытаются разыскать более 200 человек из 27 разных штатов, которые могли быть в контакте с человеком, заболевшим редким типом оспы — оспой обезьян.
В начале июля с этим инфекционным заболеванием из Нигерии вернулся житель Техаса. По официальным данным, это первый случай обезьяньей оспы в США с 2003 года.
Вспышки обезьяньей оспы время от времени случаются в удаленных уголках Центральной и Западной Африки, вблизи тропических дождевых лесов.
Пациент, обнаруженный в США, находится в больнице в стабильном состоянии, и других случаев заражения обезьяньей оспой в стране пока не установили.
Центры контроля и профилактики заболеваний при минздраве США сейчас связываются с пассажирами двух авиарейсов, на которых 9 июля из Нигерии летел зараженный мужчина.
Из города Лагос он сначала добрался до Атланты в штате Джорджия, а затем из Атланты отправился в Даллас, штат Техас, где его госпитализировали.
По словам чиновников минздрава, они пытаются оценить «потенциальные риски для тех, кто мог находиться в близком контакте с пассажиром». Но шансы того, что заболевание могло распространиться, низки, потому что на всех в салоне были маски, заверили они.
«Риск для населения мы считаем низким», — сказал представитель Центров контроля и профилактики заболеваний Би-би-си.
Вирус обезьяньей оспы близок к вирусу черной оспы, но не так заразен и смертелен. Вызываемое им заболевание протекает обычно легче — примерно как ветрянка, и симптомы проходят сами по себе через несколько недель.
Однако, во время некоторых вспышек эпидемии в Западной Африке число летальных исходов достигало 10%.
Как передается обезьянья оспа?
По данным Всемирной организации здравоохранения, обезьянья оспа передается при непосредственном контакте с заразившимся человеком.
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