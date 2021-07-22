Python как первый язык программирования Талибы взяли под контроль 80 процентов афгано-таджикской границы » В США нашли смертельную обезьянью оспу Власти США пытаются разыскать более 200 человек из 27 разных штатов, которые могли быть в контакте с человеком, заболевшим редким типом оспы — оспой обезьян. В начале июля с этим инфекционным заболеванием из Нигерии вернулся житель Техаса. По официальным данным, это первый случай обезьяньей оспы в США с 2003 года. Вспышки обезьяньей оспы время от времени случаются в удаленных уголках Центральной и Западной Африки, вблизи тропических дождевых лесов. Пациент, обнаруженный в США, находится в больнице в стабильном состоянии, и других случаев заражения обезьяньей оспой в стране пока не установили. Центры контроля и профилактики заболеваний при минздраве США сейчас связываются с пассажирами двух авиарейсов, на которых 9 июля из Нигерии летел зараженный мужчина. Из города Лагос он сначала добрался до Атланты в штате Джорджия, а затем из Атланты отправился в Даллас, штат Техас, где его госпитализировали. По словам чиновников минздрава, они пытаются оценить «потенциальные риски для тех, кто мог находиться в близком контакте с пассажиром». Но шансы того, что заболевание могло распространиться, низки, потому что на всех в салоне были маски, заверили они. «Риск для населения мы считаем низким», — сказал представитель Центров контроля и профилактики заболеваний Би-би-си. Вирус обезьяньей оспы близок к вирусу черной оспы, но не так заразен и смертелен. Вызываемое им заболевание протекает обычно легче — примерно как ветрянка, и симптомы проходят сами по себе через несколько недель. Однако, во время некоторых вспышек эпидемии в Западной Африке число летальных исходов достигало 10%. Как передается обезьянья оспа? По данным Всемирной организации здравоохранения, обезьянья оспа передается при непосредственном контакте с заразившимся человеком. Вирус может попасть в организм через трещины в коже или воздушно-капельным путем через нос, рот, глаза.