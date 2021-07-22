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В России провели учения по отключению от мирового интернета

В России состоялись учения по изоляции рунета от глобальной сети, сообщает РБК со ссылкой на источники и материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика».В учениях, которые прошли в период с 15 июня по 15 июня, приняли участие операторы «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2), а также «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг».

«Тестировалась возможность физического отключения российской части интернета», — рассказал источник РБК на телекоммуникационном рынке.

По словам другого собеседника издания, «учения прошли успешно». Официальное подведение итогов назначено на 31 августа.

 

Подготовку инфраструктуры к реализации закона «о суверенном интернете» планируется завершить до конца 2021 года.   В такой срок в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика» должна заработать информационная система Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ИС ЦМУ ССОП). Первая очередь ИС ЦМУ ССОП была создана в декабре 2019 года.

22 июля, 2021 | Category: Новости, Россия
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