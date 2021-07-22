Граждане Аргентины смогут указывать в паспорте «третий пол» Астрономы зарегистрировали странные колебания Солнца » В России провели учения по отключению от мирового интернета В России состоялись учения по изоляции рунета от глобальной сети, сообщает РБК со ссылкой на источники и материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика».В учениях, которые прошли в период с 15 июня по 15 июня, приняли участие операторы «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2), а также «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг». «Тестировалась возможность физического отключения российской части интернета», — рассказал источник РБК на телекоммуникационном рынке. По словам другого собеседника издания, «учения прошли успешно». Официальное подведение итогов назначено на 31 августа. Подготовку инфраструктуры к реализации закона «о суверенном интернете» планируется завершить до конца 2021 года. В такой срок в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика» должна заработать информационная система Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ИС ЦМУ ССОП). Первая очередь ИС ЦМУ ССОП была создана в декабре 2019 года.